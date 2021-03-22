صنع الله يلتقي لجنة الإدارة لشركة الهروج للعمليات النفطية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” صباح يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 بالمقر الرئيسي بطرابلس، اجتماعاً برئيس لجنة الإدارة لشركة الهروج للعمليات النفطية “خليفة عمرو”، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، “أبو القاسم شنقير”، و”العماري محمد”، ومدير عام الحاسب الالي والاتصالات بالمؤسسة “محمد بشر”، و”خليفة قرقاب” مستشار أول فني إتصالات بشركة الهروج للعمليات النفطية.

تم خلال الاجتماع مناقشة خطط شركة الهروج الطموحة ومساعيها لتحديث منظوماتها المالية والإدارية والفنية ومواكبة الحداثة في مجال تقنية المعلومات وطرق تخزينها والاستفادة من تجارب الشركات العملاقة في هذا المجال، وتخلل الاجتماع عرض مرئي تم من خلاله التطرق للوضع الحالي للمنظومات العاملة بالشركة وتطبيقاتها المختلفة واوجه القصور فيها والخطط الطموحة لتطويرها وتحديثها من خلال تبني آخر التقنيات في هذا المجال.

وأكد “صنع الله” في هذا الصدد على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامه الكامل بكافة الشركات العاملة في القطاع بضرورة تحديث وتطوير منظوماتها المالية والفنية والسعي لتدريب كوادرها لتشغيل تلك المنظومات وبما يحقق الهدف المنشود منها لضمان سير العمليات والصيانة إقفال الميزانيات في وقتها ومتابعة حركة الأصول والمخازن وغيرها من الأعمال.

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