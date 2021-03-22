بلكور للأحرار : 96 مليار دينار قيمة الميزانية المقترحة من قبل الحكومة

أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب المنعقد في طبرق عبد المنعم بلكور، صحة التسريبات بشأن حجم الميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، و البالغة ستة وتسعين مليار دينار.

وأوضح بلكور في تصريحات للأحرار ، أنه سيتم مراجعة ومناقشة التعديلات اللازمة على الميزانية, بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ,قائلا إنه و على الرغم من كبر حجمها، إلا أن هناك فائضا في الميزانية يصل إلى أربعة عشر مليار دينار.

هذا وشدد عضو لجنة المالية على أهمية أن تصرف أموال الميزانية، بحرص وعناية، بما يحقق نموا اقتصاديا ويخفف عن المواطن, وأن لا تكون منبعا من منابع الفساد. بحسب تعبيره.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي قال إن جلسة النواب القادمة ستعقد بعد الانتهاء من مراجعة الميزانية الموجودة حاليا عند لجنة المالية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها، وإصدار قانون خاص بها.

وأوضح المريمي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الميزانية المقترحة، أعدت من قبل حكومة الوفاق، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية لديها برامج تختلف، واللجنة تعمل على تعديل بعض البنود، واحتمال رفع القيمة وارد ليتوافق والحجم المطلوب، وفق قوله.

وأشار المريمي إلى أن الجلسة المرتقبة ستخصص لاعتماد الميزانية، وإصدار قانون لها، واحتمال تلاوة تعديل الإعلان الدستوري المعد من اللجنة التشريعية لصياغته وتضمينه في الإعلان الدستوري.

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