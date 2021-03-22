صنع الله يجتمع مع منظمة الصحة العالمية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع ممثلة الصحة العالمية بليبيا اليزابيت هوف والوفد المرافق لها اليوم الاثنين 22 مارس 2021 بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، ومدير عام مصحة النفط طرابلس امينة معكاف.

ناقش الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية من خلال إدارة التنمية المستدامة في تقديم برامج لدعم قطاع الصحة وخاصة مرضى الأورام من الاطفال وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهذه الشريحة واشراك شركاء المؤسسة من الشركات الأجنبية .

كما تم التطرق إلى النقص الحاد من مادة الانسولين الخاصة بمرضى السكري حيث تتلقى المؤسسة العديد من الطلبات المتعلقة بهذا الجانب من المناطق المتاخمة للعمليات النفطية .

وقال صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال إدارة التنمية المستدامة تعمل بكل جد وتواصل الليل بالنهار بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديم الدعم اللازم للمناطق المجاورة لعملياتها وغيرها من المناطق داخل ليبيا.

وأضاف قائلاً بأن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط ستكون على اتصال مباشر وتواصل مستمر مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، للتنسيق والتعاون في هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم الذي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتقديمه لجميع المناطق وبالاخص المجاورة لعملياتها النفطية.

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