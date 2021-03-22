وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ينفي وجود أي تصريحات له حول عمل الوزارة

نفى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” قيامه بتصريحات لأي صحف أجنبية حول عمل ونشاط الوزارة، وفقاً لما نقلته وكالات إعلام محلية.

“عون” طالب خلال تصريحات لمكتب الإعلام التابع للوزارة و الذي سيبدأ نشاطه خلال أيام كافة الصحفيين تحري الدقة في نقل المعلومات.

وكان “عون” قد حضر الاحد اجتماع صحبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مع مسؤولي شركة “إيني” الرائدة في مجال الطاقة، بحث خلاله آليات تطوير المشاريع المشتركة كونها شريك أساسي في قطاع الطاقة وتنشط في ليبيا منذ سنوات.

واستلم وزير النفط والغاز “محمد عون” مهامه رسمياً فور نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة قبل أيام من مجلس النواب، عقب اجتماعات موسعة في مدينة سرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية