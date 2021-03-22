لماذا لم تشغل القابضة للاتصالات خدمة الألياف البصرية حتى الآن؟ وما السر وراء ذلك..فيصل قرقاب يجيب في لقائه مع صدى

في لقاءٍ أجرته صحيفة صدى الاقتصادية مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” حيث تم سؤاله حول سبب عدم التعاقد مع شركة النهر الصناعي أو الكهرباء وذلك لتوفر بخطوطها خط خدمة الألياف البصرية.

حيث أجاب قائلاً: “نحن نفذنا كشركة قابضة مشروع ضخم جداً بدأت فيه من 2009 ولازال وبنسبة 95‎%‎ منتهي وذلك لإنشاء أكثر من 13 ألف كيلو متر من شبكة الألياف البصرية الفايبر في جميع أنحاء ليبيا ولدينا كوابل بحرية تربط مابين طرابلس و إيطاليا وكابل بحري يربط بين درنه واليونان”.

وأضاف: ” نحن نأخذ في حركة هاتفية وإنترنت من الكوابل ومربوطة بشركة الألياف البصرية الضخمة التي لدينا والتي تصل لكل قرية ومدينة حتى التي عدد سكانها 4000 و 3000 نسمة وهذه المرحلة الأولى وتم تنفيذها، والمرحلة الثانية يكمن التحدي بها في توصيل الآلياف البصرية إلى البيوت والمؤسسات والمدارس و ما يسمى بـ Fiber-to-home وهذا مشروع ضخم وبدأنا فيه ولكن الظروف الأمنية وغيرها حالت دون تنفيذه”.

وأخيراً قال: “الشركة العامة للكهرباء لديها بشبكتها ما يسمى بالدارك فايبر وموجود ونقاشات بدأنا بها من فترة طويلة جداً من سنوات مع الشركة وأعتقد وصلت للمراحل الأخيرة، طبعاً الشبكة الخاصة بالكهرباء بها مشاكل وتعرضت لانقطاعات وغيره وبالنسبة إلى النهر الصناعي لديهم شبكة خاصة بهم وذهبنا لهم ونحن لدينا اتفاق مع شركة ريبسول في خط الفايبر والنقاشات موجودة ونحن لدينا الشبكة وموضوعنا الآن توصيل الفايبر إلى البيوت وهذا الأساس وهذا ما نعمل عليه”.

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