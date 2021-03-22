حول حقيقة تمويل شركات الاتصالات للحروب، وسرقة حساباتها رئيس القابضة للاتصالات يوضّح..

في لقاءٍ أجرته صحيفة صدى الاقتصادية مع “فيصل قرقاب” رئيس الشركة القابضة للاتصالات؛ حيث تم سؤاله حول صحة تمويل عدة شركات للاتصالات للحرب، أو سرقة قيمة من حساباتها بالمصارف كما ورد بعدة صفحات.

وأفاد رئيس القابضة للاتصالات قائلاً: “هذا القول عارٍ عن الصحة نهائياً، فنحن شركات قطاع الاتصالات لا ندخل في أي أمور سياسية أو عسكرية أو غيرها، وعملنا واضح وقوائمنا المالية واضحة ومصاريفنا معروضة على الجهات الرقابية وسياستنا واضحة في هذا العمل، ولا يوجد لبس في هذا الموضوع ولا نقاش فيه”.

كما أضاف” هناك حادثة واحدة فقط في مصرف الوحدة، تخص حوالة مالية لدفع بعض الالتزامات أو غيرها، وتفاصيلها لازالت موجودة بمكتب النائب العام والتحقيق فيها مستمر”.

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