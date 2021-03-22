رسميًا.. فصل مهام وزارة الاقتصاد” عن “التجارة”

شهد مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، مراسم التوقيع على محضر الفصل بين الوزارتيْن، بحضور أعضاء اللجنة المكلّفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

المراسم التي تمت بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر؛ تضمنت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، والعمل على إعداد برنامج عمل مشترك، منها الاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها والعمل على تنميتها.

وتطرق الاجتماع لحماية الصناعة المحلية والتواصل مع المصارف النوعية وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة إلى جانب إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة والمشكلات والعراقيل التي تُواجهها وحلحلتها، ودعم المصانع والشركات القائمة، وتطويرها لزيادة القدرات الإنتاجية.

من جهته، أكد “عمر”، أن العمل بين الوزارتين هو عملٌ تكامليٌ لصالح الاقتصاد الوطني، وأن العمل الفني بالوزارتيْن مرتبط، ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

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