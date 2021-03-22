توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة “إبراهيم الجراري” أنه تم يوم الاحد 21- مارس- 2021م، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين .

وجاء ذلك دعما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا، وكذلك سعيا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية في ليبيا نحوا المسار الصحيح والاستفادة من توحيد الحكومة في ليبيا و مركزية القرار لتوجيهه لمصلحة الشعب الليبي.

كما تم هذا الاتفاق لتوظيف هذه الفرصة في الوقت والمكان المناسب لصالح الشعب الليبي ولمصلحة المواطن، كما سيكون هناك تفعيل مباشر ومتابعه جاده لهذا الاتفاق الاقتصادي والتجاري داخل ليبيا من خلال المكتب التنفيذي للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بشكل يضمن النتائج وفعاليتها.

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