مؤسسة الصالون الاقتصادي تعلن على حوار اليوم مع رئيس وأعضاء الديوان حول تقرير 2019

أعلن مؤسس الصالون الاقتصادي الليبي “د. طه بعرة” حصرياً لصدى الاقتصادية عن استضافة إدارة الصالون اليوم لرئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” .

حيث سيشارك عدد من مدراء الإدارات وأعضاء الديوان ، و35 شخصاً من مؤسسة الصالون الاقتصادي .

يذكر أن المشاركين من ديوان المحاسبة هم: علاء المسلاتي وكيل الديوان، وعبد الباسط جبوع مدير المتابعة الخارجية، رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية ، رافع الشاوش مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات، وعادل قصار مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومصطفى الأسمر مدير الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الميزانية . وأنيس المجبري مدير مكتب التقارير.

وسيناقش الحوار المنظم من إدارة الصالون الاقتصادي الليبي تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019.

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