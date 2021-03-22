اقتصاد

مؤسسة الصالون الاقتصادي تعلن على حوار اليوم مع رئيس وأعضاء الديوان حول تقرير 2019

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مؤسس الصالون الاقتصادي الليبي “د. طه بعرة” حصرياً لصدى الاقتصادية عن استضافة إدارة الصالون اليوم لرئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” .

حيث سيشارك عدد من مدراء الإدارات وأعضاء الديوان ، و35 شخصاً من مؤسسة الصالون الاقتصادي .

يذكر أن المشاركين من ديوان المحاسبة هم: علاء المسلاتي وكيل الديوان، وعبد الباسط جبوع مدير المتابعة الخارجية، رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية ، رافع الشاوش مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات، وعادل قصار مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومصطفى الأسمر مدير الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الميزانية . وأنيس المجبري مدير مكتب التقارير.

وسيناقش الحوار المنظم من إدارة الصالون الاقتصادي الليبي تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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