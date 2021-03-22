مذكرة تفاهم بين اتحاد المستثمرين المصريين والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية

✅❇تم بحمد الله يوم الاحد 21- مارس – 2021م، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من :

🧿الاتحاد المصري لجمعيات و مؤسسات…

تم النشر بواسطة ‏الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة‏ في الاثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١