مذكرة تفاهم بين اتحاد المستثمرين المصريين والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية

وقع اتحاد المستثمرين المصريين مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون وتعزيز التفاهم المتبادل في الدعم اللوجيستي.

وتأتي المذكرة أيضا لتحسين التواصل والعلاقات وفتح أبواب فرص العمل أمام العمال المصريين وإزالة معوقات التجارة.

كما تضمنت المذكرة وضع خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى ليبيا وكذلك خريطة بالفرص الحقيقية المتوافرة للمنتجات المصرية بليبيا، إلى جانب توفير الدعم المعلوماتي والتقني الذي يخدم زيادة التعاون.

وتوصل الجانبان للاتفاق على إنشاء لجان مشتركة ومعرض دولية وبعثات ترويجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعدة بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبية.

كما تم الاتفاق أيضاً على تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين في مجال الصناعة والتجارة والخدمات.

