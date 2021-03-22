اقتصاد

الجمهورية فرع البطنان يباشر تحويل مرتبات يناير وفبراير

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت “NEWS 218” بجولة في مصرف الجمهورية فرع البطنان للتعرف على العمل وسيره والخدمات المقدمة للزبائن.

وباشر المصرف في إدخال مرتبات شهري يناير وفبراير في حسابات الزبائن، وسيشهد في الفترة القريبة القادمة توزيع سيولة بسقف 500 دينار .

واعتمد المصرف في السنة الماضية على الاعتمادات والبطاقات في توفير السيولة للزبائن والمصارف الأخرى التي تحمل اسم الجمهورية في البطنان.

ويواجه المصرف العام الجاري صعوبة في توفير السيولة لتوقف الاعتمادات، ويناشد المسؤولون بفتح الاعتمادات المستندية من أجل توفير السيولة النقدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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