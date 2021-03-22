الجمهورية فرع البطنان يباشر تحويل مرتبات يناير وفبراير

قامت “NEWS 218” بجولة في مصرف الجمهورية فرع البطنان للتعرف على العمل وسيره والخدمات المقدمة للزبائن.

وباشر المصرف في إدخال مرتبات شهري يناير وفبراير في حسابات الزبائن، وسيشهد في الفترة القريبة القادمة توزيع سيولة بسقف 500 دينار .

واعتمد المصرف في السنة الماضية على الاعتمادات والبطاقات في توفير السيولة للزبائن والمصارف الأخرى التي تحمل اسم الجمهورية في البطنان.

ويواجه المصرف العام الجاري صعوبة في توفير السيولة لتوقف الاعتمادات، ويناشد المسؤولون بفتح الاعتمادات المستندية من أجل توفير السيولة النقدية.

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