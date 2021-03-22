هيئة مكافحة الفساد تطالب القطاعات العامة والخاصة تكليف مندوبين لمتابعة تطبيق الرقم الوطني

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طالبت لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني بالقطاع الخاص التابعة لهيئة مكافحة الفساد اليوم الإثنين، كل القطاعات داخل الدولة الليبية العامة والخاصة بضرورة تكليف مندوب للتواصل معها في مقر الهيئة في طرابلس.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا طالبت الأيام القليلة الماضية بضرورة تطبيق الرقم الوطني بالقطاع الخاص للعاملين في الجهات العامة العاملة في الدولة الليبية.

ودعت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” الجهات العامة العاملة في الدولة الليبية التي تمت مخاطبتها بضرورة إبلاغ العاملين بها ممن تبين لديهم ازدواجية عمل بالتواصل مع اللجنة المكلفة بمقر الهيئة في طرابلس لتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأكدت الهيئة بأنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإيقاف مرتبات المتخلفين منهم كما ستشرع في نشر قوائم بأسمائهم وستتخذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفًا بالأشخاص الذين تبين لديهم ازدواجية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص مشددة على ضرورة تسوية أوضاعهم بالاتصال بلنة متابعة تطبيق الرقم الوطني للقطاع الخاص بمقر الهيئة.