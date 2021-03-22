ليبيا تقرر مواصلة استيراد المواشي من إسبانيا

أعلنت السفارة الليبية في مدريد، الاثنين، أنه بإمكان جميع التجار مباشرة إجراءات تصدير المواشي الحية واللحوم من إسبانيا إلى ليبيا، والتوجه لمركز الصحة الحيوانية بطرابلس للحصول على الأذونات اللازمة.

وأوضحت السفارة في بيان أنه تقرر خلال اجتماع موسع في مدريد مع الجهات المختصة في إسبانيا بشأن استمرار تصدير المواشي الحية واللحوم من اسبانيا الى ليبيا، استمرار تصدير المواشي بشكل مباشر من الموانئ الإسبانية إلى الموانئ الليبية وبإشراف الجهات المختصة، ووفق بروتوكولات دقيقة تضمن تسهيل الإجراءات وسلامات الصادرات.

وتوقعت السفارة أن يسهم هذا العمل في تخفيض أسعار المواشي واللحوم على المستهلك في ليبيا وأن يوفر احتياجات السوق الليبي من اللحوم وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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