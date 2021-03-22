اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة توتال لمناقشة مد جسور التعاون بينهما

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليومالاثنين 22مارس 2021 مع “لورنيت فايفير” المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة توتال الفرنسية و “باسكال برينت” المدير التنفيذي للشركة بليبيا و مدير تطوير الاعمال “ايمانويل النحاس” ، وبحضور عدد من المسؤولين.

تم خلال الاجتماع مناقشة الحالة القائمة للمعدات السطحية لجميع حقول الشركة وخاصة تلك المتعلقة بخطوط الشحن الرئيسية وتوليد الطاقة الكهربائية والسعات التخزينية المحدودة بميناء السدرة نظراً لتعرضه للعديد من الأضرار وسبل التعاون المشترك للدفع بالشركة للتغلب على هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لتتمكن من الوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة حسب قدرتها الإنتاجية والتي تفوق كثيراً ما يتم إنتاجه في الوقت الراهن.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة (شمال جالو و م. ن. 98) بالاضافة إلى جالو والتي تعكف الشركة على وضعها على الانتاج في أقرب وقت حيث تم الانتهاء من الدراسات الهندسية الاولية والتفصيلية لغالبيتها.

كذلك تم التطرق للحقول المتضررة بكل من شركة الواحة للنفط ومبروك للعمليات النفطية (الظهرة، الباهي والمبروك).

وفي هذا الصدد اتفق الطرفان لتشكيل فرق عمل فنية واستثمارية لمناقشة هذه البنود والانتهاء منها .

كما قال صنع الله أن المؤسسة تسعى في الشراكة مع الشريك الأجنبي لضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية وحل المختنقات ونقل التقنية والعمل سوياً على الإهتمام بالتنمية المكانية .

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