سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 22 مارس 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 22 مارس 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 22-3-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.07 دينار

الدولار حوالة تركيا= 5.08 دينار

دولار حواله دبي =5.08 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.66 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.70 دينار

اليورو = 5.95 دينار

الجنية الإسترليني 6.98 دينار

الليرة التركية 0.64 دينار

الدينار التونسي 1.83 دينار

الجنية المصري 0.305 دينار

الدينار الاردني 7.00 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب200 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب233.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب266.6 دينار

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