وفد من مجلس النواب يزور مصفاة طبرق لمتابعة اأعمال العمرة

أخبار ليبيا24- خاص
قام وفد من مجلس النواب اليوم الإثنين بزيارة إلى مصفاة طبرق لتقديم الشكر للمشاركين في عمرة مصفاة طبرق.
وقام الوفد بجولة داخل مصفاة طبرق للاطلاع أعمال العمرة التي تجرى للمصفاة والتي انطلقت أعمالها في بداية مارس الجاري.
وكان في إستقبال الوفد المكون من عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق مفتاح الشاعري و مراقب ميناء الحريقة رجب سحنون.
وشكر نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين في كلمة خلال الزيارة لجنة العمرة وكل المشاركين في أعمال العمرة التي تقوم بها عناصر وطنية.
وقال، عبدالله محمد ياسين، منسق مصفاة طبرق وعضو لجنة العمرة، إنه تم استبدال رأس المحرقة القديم بآخر جديد، وهو من أهم أعمال عمرة مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط”، لافتًا إلى أن هذا العمل يعتبر من أبرز الأعمال.
وأوضح أن رأس المحرقة سبق وتم استبداله منذ 4 سنوات مضت خلال العمرة الماضية، مبينًا أنه رأس الشعلة التي نراها تتوسط المصفاة لحرق الغاز الزائد وهو بكميات قليلة جدا.
وأضاف ياسين أنه تم تركيب المبدلات وغيرها من الأعمال للأوعية والأبراج والمضخات والصمامات التي تنفذ خلال فترة العمرة.
وتنتهي أعمال العمرة في المصفاة في 21 مارس وتجرى أعمال العمرة بإشراف لجنة العمرة ومشاركة خبرات من موقع طبرق من كل الأقسام والوحدات بتنسيق وترتيب مسبق حسب جدول زمني معد مسبقا.
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