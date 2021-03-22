وفد من مجلس النواب يزور مصفاة طبرق لمتابعة اأعمال العمرة

أخبار ليبيا24- خاص

قام وفد من مجلس النواب اليوم الإثنين بزيارة إلى مصفاة طبرق لتقديم الشكر للمشاركين في عمرة مصفاة طبرق.

وقام الوفد بجولة داخل مصفاة طبرق للاطلاع أعمال العمرة التي تجرى للمصفاة والتي انطلقت أعمالها في بداية مارس الجاري.

وكان في إستقبال الوفد المكون من عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق مفتاح الشاعري و مراقب ميناء الحريقة رجب سحنون.

وشكر نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين في كلمة خلال الزيارة لجنة العمرة وكل المشاركين في أعمال العمرة التي تقوم بها عناصر وطنية.

وكانت أعمال الصيانة والعمرة الجديدة لمصفاة طبرق النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط انطلقت في 13 مارس الجاري.