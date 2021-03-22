بنغازي .. جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر يحتفل باليوم العالمي للمياه

بنغازي 22 مارس 2021 (وال)- شهدت بلدية بنغازي اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه نظمه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

هذا وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بفندق تيبستي تحت شعار”المياه تغير المناخ”، بحضور رئيس اللجنة الإدارية المهندس حسن بوبطينة، ورئيس اللجنة التحضيرية المهندس صلاح الساعدي، إلى جانب العديد من الشخصيات والمهندسين والمهندسات بالجهاز، عرض مرئي تضمن إنشاء هذا المشروع من قبل قادة المرحلة من حيث الفكرة والتنفيذ، إلى جانب تكريم العديد من الشخصيات بالمشروع.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية المهندس صلاح الساعدي، إن “هذا اليوم أقرتها الأمم المتحدة عام 1993، نظرًا لأهمية المياه وخلال كل عام تتفق الأمم المتحدة على شعار يتم مناقشته في كافة دول العالم، وخلال هذا العام عن أهمية المياه وتحدثنا من خلالها عن كيفية إنشاء المشروع طيلة 40 عامًا وأكثر، لمن قادوا المرحلة ومؤسسي هذا المشروع”.

وأضاف الساعدي: “قمنا بتكريم كافة من قاموا بتأسيس والتنفيذ في مختلف المراحل المشروع، والحمد لله لم تتوقف هذه المؤسسة عن الإمداد المائي برغم من الصعوبات التي وجهتنا”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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