صنع الله يدشن الحجر الأساسي لمصحة النفط بمدينة بنغازي

قام رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاثنين 22 مارس 2021 م بوضع حجر الأساس لتشييد مبني متكامل لمصحة النفط بنغازي (بمنطقة قنفوذة).

كما قال صنع الله أن هذه المصحة ستكون إيوائية ومتكاملة من جميع المقاييس، حيث تحتوي على أكثر من 160‪ سرير وعمارات سكنية للطاقم الطبي و عدة أقسام من ضمنهم قسم أمراض الأورام و الطواريء والعيادات الخارجية والدعم التقني للأجهزة الطبية المتكاملة

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال بناء المصحة في غضون عام من الآن أي أنها ستفتتح مع ربيع العام القادم 2022.

والجدير بالذكر أنه سيكون هناك مشروع مشابه في مدينة سبها المدة القادمة، فقد أعتمد إنشاء مصحة ببنغازي وسبها في شهر أغسطس الماضي.

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