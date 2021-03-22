خاص..بالمخالفة للقوانين ..”الثني” لازال يصدر في القرارات… تعرف على التفاصيل

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن قيام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السابق عبد الله الثني بإصدار قرارات بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والذي يعد مخالفاً.

حيث أصدر الثني قراراً مخالفاً يعد مخالفاً بإنشاء بلديات تتمثل في سوسة ومرسي دفنه.

كما أصدر الثني قراراً بتشكيل لجنة إدارة لصندوق التضامن الاجتماعي وقرارات بإحالة للتقاعد الاختياري لعدد من الوزراء ،والذي يعد مخالفاً بعد انتهاء مهام حكومته .

الجدير بالذكر أن كافة القرارات التي صدرت بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تعد مخالفة ، وأن كل ذلك لعدم قيام حكومة الوحدة الوطنية بسرعة التسليم والاستلام بينها وبين المؤقتة ، وهذا ما حثت عليه هيئة الرقابة الإدارية في كتابها وذلك اتخاذاً للإجراءات القانونية للحفاظ على المال العام .

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