اقتصاد

وضع حجر الأساس لمصحة النفط في بنغازي (فيديو)

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة قنفودة في بنغازي، الاثنين، تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط في المدينة.

ودشّن المشروع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، العماري محمد، وجميع رؤساء شركات المؤسسة، وعدد من المدراء العموم ومدراء الإدارة بالمؤسسة وشركات القطاع.

وقال صنع الله: ” باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، نهنئ الجميع على هذا الحدث الهام والذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك في إطار حرصنا على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لجميع عاملينا وأهاليهم وعائلاتهم بالمنطقة الشرقية”.

وأضاف أنه تمت مراعاة أن تكون هذه المصحة “مواكبة لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال الصحة من جميع الجوانب، وبما يليق بمستخدمي قطاع النفط، وقد قامت لجنة الإدارة بمصحة النفط بوضع كافة التصاميم الانشائية الأولية لهذا المشروع الحيوي الهام، والذي سيكون أحد أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت الراهن”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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