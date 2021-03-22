السفارة الليبية في مدريد : تصدير المواشي سيتم بشكل مُباشر من موانئ اسبانيا إلى الموانئ الليبية

مدريد 22 مارس 2021 ( وال ) – أعلنت السفارة الليبية في مدريد، اليوم الإثنين، أنه بإمكان جميع التجار مباشرة إجراءات تصدير المواشي الحية واللحوم من إسبانيا إلى ليبيا، والتوجه لمركز الصحة الحيوانية بطرابلس للحصول على الأذونات اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته السفارة الليبية بمدريد والمركز الوطني للصحة الحيوانية بطرابلس مع الجهات المختصة بمملكة اسبانيا.

وأكدت السفارة عبر صفحتها الرسمية بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار تصدير المواشي بشكل مباشر من الموانئ الاسبانية إلى الموانئ الليبية وبإشراف الجهات المختصة وفق بروتوكولات دقيقة تضمن تسهيل الإجراءات وسلامات الصادرات.

وتوقعت السفارة أن يسهم هذا العمل في تخفيض أسعار المواشي واللحوم على المستهلك في ليبيا ويوفر احتياجات السوق الليبي من اللحوم وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. (وال- مدريد) ر ت

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