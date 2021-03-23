مصدر لـ218 : وزير النفط “الجديد” يتسلم المقر ويباشر مهامه

كشف مصدر يعمل في حكومة الوحدة الوطنية في تصريح خاص لقناة 218 بأن وزير النفط والغاز محمد امحمد عون سيستلم مقر الوزارة صباح اليوم الثلاثاء- كما أضاف المصدر ذاته بأن مقر وزارة النفط والغاز سيكون في مبنى مؤسسة النفط القديم “مقر اتحاد الكرة سابقا ” والقريب من مقر المؤسسة الجديد وسط مدينة طرابلس.

وأوضح المصدر أن عون سيباشر مهامه رسمياً عقب استلام المبنى رفقة الفريق الإداري .. وكان البرلمان قد اعتمد قبل نحو أسبوعين التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية وأدى “عون” القسم أمام رئاسة مجلس النواب إذ شغل وزير النفط والغاز الليبي مناصب عديدة أبرزها ممثل ليبيا لدى أوبك

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