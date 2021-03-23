تراجع العقود الآجلة للنفط

أخبار ليبيا24

تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 23 أكتوبر 2018 وكذلك ارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ الثامن يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربع جلسات من الأدنى له منذ الرابع من مارس.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مايو القادم 0.54% لتتداول عند مستويات 60.95 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.28 دولارًا للبرميل، بعدما اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.56 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مايو المقبل 0.53% لتتداول عند 63.96 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 64.30 دولارًا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.62 دولارًا للبرميل.

ويأتي ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.89 مقارنة بالافتتاحية عند 91.81، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.74.