فرنسا تستدعي سفير الصين .. والسبب “تهديدات متكررة”

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية -الاثنين- أن الوزارة استدعت سفير الصين في باريس بسبب ما قالت إنه “إهانات وتهديدات متكررة” طالت مشرعين فرنسيين وأحد الباحثين.. وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت “أغنيس فون دير مول” المتحدثة باسم الوزارة في إفادة يومية للصحفيين، أنه ( بعد تزايد التعليقات العلنية غير المقبولة للسفارة الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ما صدر في صيغة إهانات وتهديدات ضد برلمانيين فرنسيين وباحث، نُذكّر بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية المتعلقة بسير عمل السفارة الأجنبية لا سيما فيما يتعلق باتصالاتها العامة .. وقد تم حث السفارة على الالتزام بها بشكل صارم).

وأوضحت الوزارة أنها تستدعي السفير أيضاً للاحتجاج على قرار وزارة الخارجية الصينية بخصوص فرض عقوبات على العديد من الأوروبيين، بما في ذلك أعضاء بالبرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية وخاصةً النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي “روفائيل غلوكسمان” وباحثين ودبلوماسيين.

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