تمديد معاهدة الصداقة بين بكين وموسكو لـ 5 أعوام

أفاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن الدولتين قررتا تمديد العمل بـ”معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون” تلقائيًا لمدة خمس سنوات قادمة.

وقال وزير الخارجية الصيني: خلال هذا العام تحلّ الذكرى السنوية الـ 20 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.

وأضاف: هذه المعاهدة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لبكين، حيث إنها وضعت الإطار القانوني الضروري لضمان استمرارية العلاقات بين البلدين، وكان لها دور في تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

وأبدى الوزير الصيني آماله في أن تشهد الفترة المقبلة قفزة نوعية غير مسبوقة في علاقات التعاون بين بكين وموسكو، من خلال إبرام اتفاقيات تساهم في تقوية ودعم قنوات التواصل بينهما.

وشدّد على ضرورة أن تتجاوب المعاهدة مع المتغيرات الكثيرة التي طرأت على المشهدين الإقليمي والعالمي، مما يستلزم دعمها بمحتوى أكثر ثراء لوضع البلدين على خريطة التأثير الفاعل عبر التعاون والتنسيق المشترك.

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