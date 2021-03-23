“تايمز”: تمديد حظر السفر الدولي في بريطانيا حتى يوليو

تعتزم السلطات البريطانية تمديد الحظر المقرر بشأن السفر الدولي حتى شهر يوليو، مع استمرار فرض الغرامة على المخالفين بقيمة خمسة آلاف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة “تايمز”: كافة الرحلات الدولية غير المهمّة تبقى محظورة حتى 30 يونيو، مع السماح باستثناءات محددة تتعلق بالدراسة والعمل والعلاج، أو زيارة الأشخاص الذي يكونون في حالة احتضار، أو حالات الزفاف.

وكان مقترح الحكومة البريطانية بهذا الخصوص قد تم تقديمه إلى مجلس النواب في 22 مارس، وتسود حالة من الترقب داخل المجتمع للتصويت عليه في 25 مارس، علمًا أن الأغلبية المضمونة في البرلمان لصالح حزب المحافظين الحاكم، تجعل مسألة تمرير هذا المقترح شبه محسومة.

ورجحت الصحيفة عدم السماح بأي تراجع في تطبيق قواعد الحجر الصحي الإلزامي عند دخول الأجانب إلى البلاد حتى أغسطس أو سبتمبر.

ولا تزال بريطانيا تئنّ بشدة تحت وقع التداعيات الكارثية التي تخلفها الجائحة، لاسيما بعد تفشي السلالة المتحورة من الفيروس القاتل، والتي تصل نسبة العدوى بها إلى 70٪، وقفزت بمعدل الوفيات إلى ما بين 30-100٪.

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