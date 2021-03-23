مجلس التخطيط الوطني يجتمع باللجنة البرلمانية للتخطيط والمالية لمناقشة ميزانية 2021

أكد مجلس التخطيط الوطني واللجنة البرلمانية للتخطيط والمالية، ضرورة التركيز على مشروعات تنموية تخدم وتلامس مصلحة المواطن بشكل مباشر كمشروعات الكهرباء ومجابهة جائحة كورونا، ووضع أسس ومعايير وضوابط لتحديد المشروعات التنموية سواء على مستوى المحليات أو القطاعات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس مع اللجنة البرلمانية للتخطيط والمالية، لمشروع الميزانية المقترح من قبل حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 وما تضمنته من مخصصات وفقا لأبواب الميزانية، وخاصة الباب الثالث المتعلق بالتنمية.

واتفق المجتمعون بحسب صفحة مجلس التخطيط على فيسبوك، على تشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة مخصصات باب التنمية ووضع أسس وأولويات وضوابط تحديد مشاريع التنمية.

وقالت صفحة المجلس إن لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان ستواصل اجتماعاتها حتى يتم صياغة مشروع قانون الميزانية وإحالته للبرلمان لإصداره في شكله النهائي.

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