اقتصاد

اجتماع المركزي مع وزارات التخطيط والمواصلات لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد الاجتماع الاول لوزارات التخطيط والمواصلات بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي وبحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك .

نوقش خلاله بند الميزانية العامة للدولة وآليات تنفيذها بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة .

كما تم الاتفاق على تكوين مجلس ( للسياسات الاقتصادية ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ المصرف المركزي وعضوية الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي وبعض الاكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين لأجل رسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة ، بالإضافة إلى العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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