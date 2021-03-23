اجتماع المركزي مع وزارات التخطيط والمواصلات لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما

عقد الاجتماع الاول لوزارات التخطيط والمواصلات بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي وبحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك .

نوقش خلاله بند الميزانية العامة للدولة وآليات تنفيذها بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة .

كما تم الاتفاق على تكوين مجلس ( للسياسات الاقتصادية ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ المصرف المركزي وعضوية الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي وبعض الاكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين لأجل رسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة ، بالإضافة إلى العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي .

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