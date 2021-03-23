وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع بعددٍ من رجال الأعمال

عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” إجتماعاً ضم وكيل الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق واتحاد الصناعة الليبية و عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، وحضور رجال الأعمال من مختلف المناطق يوم الاثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة، وذلك لوضع آلية وضوابط تشكيل غرف التجارة والصناعة بالمناطق وسبل توحيد أسعار السلع بالسوق المحلي.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال في توريد السلع والخدمات السبل الكفيلة بحلحلتها بهدف توفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية بشكل يضمن انسيابها واستقرار أسعارها في السوق المحلي وكذلك وضع آلية لتشكيل الغرف بالمناطق وتعديل وتطوير اللوائح المنظمة لها كما تم طرح إمكانية تفعيل المشروعات المتوقفة بكافة المناطق بالدولة وإستئناف العمل بها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال “الحويج” إن القطاع الخاص هو الداعم والرافد الحقيقي للإقتصاد الوطني وشريك فعلي للدولة في تنمية الاقتصاد والصناعة المحلية، ويجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والعمل بجانب الجهات المختصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص مع المواطن.

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