البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يناقش آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

ناقش مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة خلال لقائه مدير عام صندوق الضمان الائتماني ومدير عام هيئة سوق المال الليبي ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين يوم أمسٍ الاثنين الموافق 22 مارس 2021، بمقر البرنامج وضع آلية عمل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

حيث باشرت الجهات التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة عقد لقاءات مشتركة وذلك لإعداد مقترح تنفيذي لإيجاد نافذة تمويل لمشروعات الباحثين عن عمل او الراغبين في ترك الوظيفة العامة، وذلك بناءاً على توصيات “محمد الحويج” وزير الإقتصاد والتجارة خلال إجتماعه بالجهات التابعة يوم الخميس الماضي 18 مارس 2021، بهدف إستقطاب فئة الشباب ودعمهم للمساهمة في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية.

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