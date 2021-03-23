مصلحة أملاك الدولة تعقد اجتماعها الثاني لسنة 2021‪

عقدت مصلحة أملاك الدولة اليوم الثلاثاء الإجتماع الثالث لسنة 2021 م للجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (156) لسنة 2018 م والمعدل بالقرار رقم (1325) لسنة 2018 م.
ناقش الاجتماع دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحضور رئيس مجلس إدارة المصلحة ( رئيس اللجنة ) وأعضاء ومقرر اللجنة.
حيث تم من خلاله إعتماد محضر الاجتماع الثاني لسنة 2021 م ومناقشة بعض الملفات المتعلقة ببعض المشاريع المطلوب تنفيذها ، منها تقرير عن ملفات محضر تعويض عن العقارات الواقعة في مسار خط الغاز لمحطة سرت و تقرير عن عقار بشأن استثناء من المنفعة العامة وأيضاً استعراض ماجاء في البند الخامس من محضر سابق بشأن ورقات عمل بخصوص قوانين نزع الملكية.
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