أرصفة ميناء بنغازي تشهد حركة ملاحية نشِطة

تشهد أرصفة ميناء بنغازي، خلال الآونة الأخيرة، حركة ملاحية نشطة برسوّ العديد من السفن المُحمّلة بحاويات البضائع والسلع المتنوعة.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة الميناء؛ فقد استقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات “بلتاكي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 400 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما استقبل الميناء السفينة “ڤكتوريا إل”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشواطئ الذهبية”، وعلى متنها 245 حاوية بضائع متنوعة، كما تم دخول سفينة نقل الإسمنت، “أويا ستار” التابعة للوكيل الملاحي شركة “النيل” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها سبعة 17 طنًا من الإسمنت السائب.

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