مراسم التسليم والاستلام بين عدد من وزارات حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية في بنغازي

تمت عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية صباح اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي .

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.

وفور وصول الوفد لديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني، استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني وفد حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم؛ والوكلاء المكلفين بتسيير شؤون وزاراتهم.

وأشار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.

و بدوره أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.

وفي ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، تسلم وزير الداخلية العميد خالد مازن، مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية