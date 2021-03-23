مراسم التسليم والاستلام بين عدد من وزارات حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية في بنغازي

تمت عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية صباح اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي .
وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.
وفور وصول الوفد لديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني، استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني وفد حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم؛ والوكلاء المكلفين بتسيير شؤون وزاراتهم.
وأشار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.
و بدوره أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.
وفي ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، تسلم وزير الداخلية العميد خالد مازن، مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.
أضف تعليقـك