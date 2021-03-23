المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات عاجلة تضمن نجاح المحفظة الاستثمارية في تونس

إتخذت المؤسسة الليبية للاستثمار جملة من الإجراءات العاجلة التى من شأنها أن تدعم مسيرة الإصلاحات، وذلك من خلال الوقوف على المشاكل التي تواجهها، وأيضا لضمان حماية أصول المؤسسة وتحريك العجلة الاستثمارية، وكذلك تحسين أداء المحفظة الاستثمارية في الساحة التونسية.

هذا وقد إتخذ مجلس إدارة المؤسسة حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة خلال الإجتماعات الدورية والتي تمثلت على الأخص في ما يلي ، تقليص المصروفات التشغيلية والتركيز على المصروفات الاستثمارية وكذلك إنهاء حالات التضارب في المصالح تحقيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافيــــة وأيضا إعادة تأهيل عدد من الاستثمارات التي تمثل الفرصة الاستثمارية المربحة والمنافسة وإحكام الاشراف والرقابة والسيطرة المباشرة من قبل المؤسسة حفاظاً على إستثماراتها في الساحة التونسية .

كما أن المؤسسة الليبية للاستثمار بجميع الأحوال فقد راعت عند إتخاذها لحزمة الاجراءات العاجلة ما ورد بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية .

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