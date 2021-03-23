اقتصاد

المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات عاجلة تضمن نجاح المحفظة الاستثمارية في تونس

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

إتخذت المؤسسة الليبية للاستثمار جملة من الإجراءات العاجلة التى من شأنها أن تدعم مسيرة الإصلاحات، وذلك من خلال الوقوف على المشاكل التي تواجهها، وأيضا لضمان حماية أصول المؤسسة وتحريك العجلة الاستثمارية، وكذلك تحسين أداء المحفظة الاستثمارية في الساحة التونسية.

هذا وقد إتخذ مجلس إدارة المؤسسة حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة خلال الإجتماعات الدورية والتي تمثلت على الأخص في ما يلي ، تقليص المصروفات التشغيلية والتركيز على المصروفات الاستثمارية وكذلك إنهاء حالات التضارب في المصالح تحقيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافيــــة وأيضا إعادة تأهيل عدد من الاستثمارات التي تمثل الفرصة الاستثمارية المربحة والمنافسة وإحكام الاشراف والرقابة والسيطرة المباشرة من قبل المؤسسة حفاظاً على إستثماراتها في الساحة التونسية .

كما أن المؤسسة الليبية للاستثمار بجميع الأحوال فقد راعت  عند إتخاذها لحزمة الاجراءات العاجلة ما ورد بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • قبل اي مبعوث او غيره من الكلام الفاضي : –
    ضروري من الليبين ان يعرفوا ان هناك حكومة الوقاق الوطنية الاي لازالت تعمل ولها الاحقية الشرعية فالبلاد – هي العملية مش سحب بساط من تحت الأقدام لاجل مصالح مأدية لجهات معينة وتقمص شخصيات للوصول المناصب –
    هي العملية في حد ذاتها تأمين البلاد أمنيا بكوادر وطنية للصالح العام – وطبعا مع اهمية راي الشعب الليبي في استمرار عمل حكومة الوقاق الوطني مع الادارات الإصلاح والمحاسبة والقضاء الليبي –
    – الأسبوع الماضي فقط مجموعة التحري الليبي وحماية الامن القومي الليبي والتراب الوطني من التدخلات الخارجية والتهريب –
    وصلتهم بلاغات ورسائل عّن تورط عصابات أوروبية عنصرية في تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة مع شركة أوروبية وهندية – برعاية قطرية وخليجية –
    وإيران قامت بالقبض على العديد منهم .
    تقوم هذه المجموعات فقط بمحاولة زعزعة الامن الليبي وتسميم الشباب والمجتمع المدني وتحاول هده المجموعات تهريب المخدرات واستخدام الناتو كسلاح تهديد للبحر المتوسط وحماية هذه التجارات الممنوعة ومنها عملية ايرني لتهريب البشر وتجارة النساء ووصلت هذه التجارات للامارات وبعض دول الشمال الأفريقي عن طريق معبر اسبانيا حتى وصلت للخليج العربي – وحماية هذه العصابات عسكريا من الأوروبيين – فقط لدعم الاقتصاد الاوروبي وبعض الجهات البريطانية متورطة فالعمل مع الأوروبيين في هذا السياق –في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية للأوروبيين والهنود ومنهم من يعملون في المجال الصحي والتمريض برخص وهويات مزورة .
    وهذه أشياء يجب ان توضع رهن الاعتبار الليبي بخصوص الامن العام والخصوصية الامنية وحماية المجتمع المدني من هذه الظواهر الهدامة داخل المجتمع الليبي الاسلامي .
    youtube.com/watch?v=2WfPDVFMeig

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