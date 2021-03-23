اقتصاد

إجراءات عاجلة لإنجاح الاستثمارات الليبية في تونس

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار مساء الثلاثاء عن خطة عمل تضمنت إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح أعمال المحفظة الاستثمارية في تونس.

وبحسب بيان نشرته المؤسسة عبر منصاتها الرسمية، فإن الإجراءات المتخذة من شأنها تعزيز الاستثمارات الليبية وتحسين أداء المحفظة.

وأعلنت المؤسسة عقب اجتماع قادة رئيس إدارتها والمدير التنفيذي علي محمود عن 4 اجراءات رئيسية وهي تقليص المصروفات التشغيلية، وزيادة التركيز على المصروفات الاستثمارية، وإنهاء حالات التضارب في المصالح تعزيزا لمبدأ الحوكمة والشفافية، إلى جانب تأهيل مجموعة من الاستثمار واحكام الرقابة المباشرة على الاستثمارات الليبية في الساحة التونسية.

وأشارت المؤسسة بأن الإجراءات العاجلة راعت توصيات الأجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك