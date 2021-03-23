إجراءات عاجلة لإنجاح الاستثمارات الليبية في تونس

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار مساء الثلاثاء عن خطة عمل تضمنت إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح أعمال المحفظة الاستثمارية في تونس.

وبحسب بيان نشرته المؤسسة عبر منصاتها الرسمية، فإن الإجراءات المتخذة من شأنها تعزيز الاستثمارات الليبية وتحسين أداء المحفظة.

وأعلنت المؤسسة عقب اجتماع قادة رئيس إدارتها والمدير التنفيذي علي محمود عن 4 اجراءات رئيسية وهي تقليص المصروفات التشغيلية، وزيادة التركيز على المصروفات الاستثمارية، وإنهاء حالات التضارب في المصالح تعزيزا لمبدأ الحوكمة والشفافية، إلى جانب تأهيل مجموعة من الاستثمار واحكام الرقابة المباشرة على الاستثمارات الليبية في الساحة التونسية.

وأشارت المؤسسة بأن الإجراءات العاجلة راعت توصيات الأجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

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