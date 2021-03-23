وزير الإقتصاد والتجارة يلتقي سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا لبحث الملفات الإقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى الدولة الليبية نيكولاس هويتون اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 م بمقر الوزارة بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة و المستشارة الإقتصادية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية.

ناقش الاجتماع سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات و الدعم الفني والإستشاري الذي تقدمه المملكة للحكومة الليبية في ملف الإصلاحات الاقتصادية و المساهمة في برامج التنوع الاقتصادي وإمكانية مراجعة وتعديل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يتماشى مع التطورات الحالية بالعالم خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار و كيفية الإستفادة من خبرات الجانب البريطاني في إقامة المناطق الحرة و تطوير عمل المصارف الليبية .

كما أكد الطرفين على الدعوة لفتح قنوات مباشرة بين المؤسسات والشركات البريطانية مع نظيراتها في الدولة الليبية وأهمية تفعيل دور مجلس أصحاب الاعمال الليبي البريطاني المشترك .

ونوه الحويج على ضرورة عودة الشركات البريطانية التي كانت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالدولة الليبية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة .

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