اقتصاد

وزير الإقتصاد والتجارة يلتقي سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا لبحث الملفات الإقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى الدولة الليبية نيكولاس هويتون اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 م بمقر الوزارة بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة و المستشارة الإقتصادية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية.

ناقش الاجتماع سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات و الدعم الفني والإستشاري الذي تقدمه المملكة للحكومة الليبية في ملف الإصلاحات الاقتصادية و المساهمة في برامج التنوع الاقتصادي وإمكانية مراجعة وتعديل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يتماشى مع التطورات الحالية بالعالم خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار و كيفية الإستفادة من خبرات الجانب البريطاني في إقامة المناطق الحرة و تطوير عمل المصارف الليبية .

كما أكد الطرفين على الدعوة لفتح قنوات مباشرة بين المؤسسات والشركات البريطانية مع نظيراتها في الدولة الليبية وأهمية تفعيل دور مجلس أصحاب الاعمال الليبي البريطاني المشترك .

ونوه الحويج على ضرورة عودة الشركات البريطانية التي كانت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالدولة الليبية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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