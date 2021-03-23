تصدير منتجات كهرومنزلية جزائرية إلى ليبيا بقيمة كبيرة

قامت شركة “كوندور” الجزائرية لتصنيع المنتجات الكهربائية بتصدير ما قيمته 1,3 مليون يورو إلى ليبيا وتونس من المنتجات الكهرومنزلية.

وتضمنت الشحنة المصنعة في مصنع “كوندور” الجزائري، تصدير 30 حاوية عن طريق البحر لليبيا، وتحتوي على منتجات كهرومنزلية، من بينها ثلاجات ومجمدا، مشيرة إلى أنه سيتم في مدية قادمة تصدير 25 حاوية أخرى إلى ليبيا، بحسب صحيفة المساء الجزائرية.

يشار إلى أن الجزائر أعلنت في فبراير الماضي، إعادة فتح معبر “الدبداب” الحدودي مع ليبيا، لتسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين.

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