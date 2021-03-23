خاص.. مصدر نفطي يكشف لصدى عن انتاج بعض الموانئ والحقول النفطية .. تعرف على التفاصيل

كشف مسؤول نفطي حصريا لصدى الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء على قيمة إنتاج النفط بكافة الموانئ والحقول النفطية التي بلغت حوالي مليون و260 ألف برميل.

وأضاف أيضا أن حقل الواحة ينتج في120 ألف برميل يوميا وحقل جالو ينتج مابين 115،120 ألف برميل وحقل السماح 46 ألف برميل.

وقال المسؤول بميناء السدرة النفطي: يتم التصدير على حسب حمولة الناقلة، كما أن الميناء يوجد به 19 خزان نفط يعمل منهم 9 خزانات وإنتاج كل خزان من خام برنت حوالي 280 ألف برميل ونعمل على توسيعة بعض الخزانات ليتم إيصال النفط الخام إلى ربع مليون برميل.

وكذلك ميناء الزويتينة الذي يتبع المنطقة الشرقية آخر شحنات خام الزويتينة650 ‪ ألف برميل، وكذلك ميناء الحريقة الذي يتبع لشركة الخليج العربي آخر كمية صدرت 700 ألف برميل.

وحقل السرير أكبر الحقول بشركة الخليج العربي ينتج 240 الف برميل، وكذلك حقل أبوالطفل يتبع لشركة مليتة للنفط والغاز ينتج 30 ألف برميل وحقل زلطن الذي يتبع شركة سرت ويعد الإنتاج تابثاً يصل إلى 100 الف برميل، وأيضا حقل الشرارة الذي يتبع شركة أكاكوس 350 ألف برميل يوميا ويعد أفضل الحقول من ناحية البنية التحتية لإحتوائه على كميات كبيرة من النفط الخام.

وأشار أيضا إلى أن هناك شركة ألمانيا لديها حقلي النخلة بمنطقة الواحات إنتاجهم 35 الف برميل يتم تصديرهم عن طريق ميناء الزويتينة.

وكشف أيضا على وجود حقول تسمى 102-103-106لشركة الزويتينة وتُنتج في الغاز والمكثفات ويتم تصديره ويعتقد أنه لو علمت ليبيا عليه سيعد أفضل من البترول.

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