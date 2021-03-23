اللجنة العليا للشركات المتعثرة بوزارة الاقتصاد تناقش تقارير فرق العمل الميداني

عقدت اللجنة العليا للشركات المتعثرة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الرابع اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وذلك لتقييم أوضاع الشركات المتعثرة وفق التقارير الفنية لفرق العمل المكلفة.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها التقارير الفنية التي تم إعدادها من قبل فرق العمل باللجنة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وتقييم أوضاع الشركات، حيث تركز الاجتماع حول عدد من الشركات المتعثرة التي تحتاج الى دعم وتسوية أوضاعها المالية وإمكانية عودتها الى العمل والاستثمار بها، حيث قيمت اللجنة أوضاع هذه الشركات وأعدّت توصياتها وإحالتها الى السيد وزير الاقتصاد والتجارة.

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