البريقة للنفط للمواطنين: الوقود متوفر وحركة النواقل طبيعية واعتيادية

طمئنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيانٍ لها اليوم الأربعاء المواطنين بأن الوقود متوفر، وإن حركة النواقل النفطية تسير بشكل طبيعي و إعتيادي، حيث أن الناقلة “أنوار ليبيا” بحمولتها البالغة 34 مليون لتر من وقود بنزين السيارات ستباشر عمليات التفريغ والضخ لشركات التوزيع ظهر هذا اليوم، وإنّ الناقلة “أنوار أفريقيا” كذلك متوقع أن تربط على منطقة المخطاف اليوم.

وكذلك تهيب الشركة للمواطنين بضرورة التحلي بروح المسؤولية، وعدم الإنجرار وراء الشائعات التي هدفها المواطن البسيط.

كما أعلنت الشركة بأن الخزان رقم (120) المخصص لوقود البنزين وبسعة تخزينية مقدارها 25 مليون لتر قد انتهت عملية الصيانة والتأهيل الخاصة به، وسيدخل حيز التشغيل قبل شهر رمضان؛ الأمر الذي سيمكن الشركة من رفع المخزون الاستراتيجي من منتج وقود البنزين، وسيعمل على حلحلة المختنقات التي تتسبب فيها سوء الأحوال الجوية من حين لآخر.

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