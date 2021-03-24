خاص.. مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط يكشف عن توفير المعدات الطبية لبعض المواني والحقول النفطية

كشف المكتب الإعلامي لشركة الواحة للنفط حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الإربعاء، عن قيام لجنة الإدارة بالشركة بزيارة لمختلف العيادات بالحقول وكذلك التعرف عن قرب على الإحتياجات الطبية من أدوية ومستلزمات (وأدوية للأمراض المزمنة ).

وأضاف أنه اليوم تم ارسال شحنة من المعدات الطبية إلى مختلف العيادات بالحقول والمواني النفطية، وكما وصلت هذه الشحنات لحقل السماح والواحة وجالو والظهرة وميناء السدرة، أيضا لدعم الخطة الاحترازية لمجابهة فايروس كورونا، وكذلك لتوفير مستلزمات التشغيل بمختلف العيادات.



ومن جهته أشاد رئيس لجنة الإدارة بالشركة” نوري الصيد” بدور الجميع بمختلف مناطق عملياتنا والذين استمرو بالعطاء لاسيما خلال الظيوف الراهنة للقطاع النفطي والبلاد ، كما تأتي هذه الشحنات الطبية في إطار حرصنا على توفير جميع الاحتياجات اللازمة التي تعرفنا عليها خلال جولة ميدانية منذ عدة أسابيع والتي من شأنه أن تمكن المرافق الصحية بمختلف المواقع من أداء عملها وتقديم خدماتها بشكل لائق ، وتعزز من الجهود المبذولة لرفع الوعي ومجابهة جائحة كوفيد 19 “

حيث قدمت شركة الواحة مسبقا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط معدات طبية ومواد لمركز أمنية وصحية بمناطق ومدن الشرق والغرب والجنوب تعزيزا لجهود السلطات الصحية بمكافحة الجائحة.

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