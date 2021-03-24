الكبير يبحث مع “الصحة العالمية” آلية تسريع تطعيم الأطفال في ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، رفقة رئيس البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزابيت هوف والوفد المرافق لهما، الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة وجهودها في الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمكتب المحافظ، بحث فيه المجتمعون آلية تسريع عملية تطعيمات الأطفال في ليبيا.

وفي وقت سابق، بحث الصديق الكبير رفقة وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزناتي تسهيل الاجراءات المالية المتعلقة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، إضافة لمناقشة التعاون بين وزارة الصحة والمركزي لستهيل توريد مشغلات أجهزة غسيل الكلى ومستلزمات طبية تسهل علاج الأورام.

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