وزير العمل في حكومة الوحدة يتعهد بعودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا 

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تعهد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد بالعمل على تشجيع الشركات الأجنبية على العودة لتنفيذ تعاقداتها.

وكشف عابد عن رغبة حكومة الوحدة الوطنية في عودة الشركات الأجنبية خاصة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

وكانت ليبيا أبرمت عقودًا بين عامي 2007 – 2009 مع شركات أجنبية بقيمة تتجاوز 140 مليار دينار لإنجاز عدد من المشاريع المختلفة، إلا أن هذه الشركات غادرت البلاد بعد اندلاع ثورة فبراير في 2011 وأعقبها تدهور الوضع الأمني في كافة المدن الليبية وانتشار السلاح والجريمة ما صعب عمل هذه الشركات وبقاءها في ليبيا.