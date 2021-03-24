اقتصاد

المدار الجديد تحيل ميزانيتها العمومية وقوائمها المالية إلى ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام مجلس إدارة شركة المدار الجديد بإصدار القرار رقم 8 لسنة 2021 م ، والقاضي بإحالة الميزانية العمومية والقوائم المالية والحساب الختامي لنشاط الشركة لسنة 2020 م ، لديوان المحاسبة الليبي .

وبهذا الصدد فإن شركة المدار ستكون من أوائل الشركات العامة التي تحيل ميزانياتها للعام 2020 م لديوان المحاسبة للمراجعة الخارجية حسب الآجال المحددة في التشريعات النافدة .

والجدير بالذكر أن كافة ميزانيات الشركة للأعوام الماضية قد تم فحصها من قبل ديوان المحاسبة الليبي وصادقت عليها الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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