المدار الجديد تحيل ميزانيتها العمومية وقوائمها المالية إلى ديوان المحاسبة

قام مجلس إدارة شركة المدار الجديد بإصدار القرار رقم 8 لسنة 2021 م ، والقاضي بإحالة الميزانية العمومية والقوائم المالية والحساب الختامي لنشاط الشركة لسنة 2020 م ، لديوان المحاسبة الليبي .

وبهذا الصدد فإن شركة المدار ستكون من أوائل الشركات العامة التي تحيل ميزانياتها للعام 2020 م لديوان المحاسبة للمراجعة الخارجية حسب الآجال المحددة في التشريعات النافدة .

والجدير بالذكر أن كافة ميزانيات الشركة للأعوام الماضية قد تم فحصها من قبل ديوان المحاسبة الليبي وصادقت عليها الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد .

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