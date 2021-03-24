الاستعداد لإطلاق مسابقة كأس العالم لريادة الاعمال محلياً

تعتزم الشبكة االعالمية لريادة الأعمال – ليبيا مع عدد من الشركاء إطلاق مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ليبيا يوم 7 ابريل 2021 وذلك بالتوازي مع الحدث العالمي الذي انطلق مطلع العام، وفق ماصرح به أ. د. المختار جويلي المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الاعمال ليبيا، المنظم الوطني لفعاليات الكأس.

حيث ستتم المرحلة الأولى من المسابقة محليا، ثم ينتقل الفائز للتنافس على مرحلة التتويج العالمي، وتستهدف هذه المسابقة اصحاب الافكار والشركات الناشئة والمبتكرة، والتي ستقدم حلولاً إبداعية لعدد من المشكلات التي تواجه دول العالم ككل وليبيا بشكل خاص، كما توفر فرصا للحصول على التدريب، والوصول لمنصات داعمة في هذا المجال، وذلك لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعّالة في السوق العالمي.

كما أكد مدير شركة هيمفا الشريك المنظم للحدث الاستاذ “محمد السنوسي “على ضرورة السعي في إرساء الرؤية الليبية المتكاملة لريادة الاعمال والتي تشمل كافة جوانب ريادة الاعمال ما يعرف بي ecosystem نظم متكاملة، وحث المسؤولين والجهات المعنية من رجال الأعمال والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة”.

“كما شدد على ضرورة مشاركة الشباب الليبي والحضور واغتنام ما وصفه بالفرصة الذهبية لإبراز أفكارهم الريادية والتي ستساهم بطبيعة الحال في الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي وتطوير القطاع الخاص الليبي وتوفير فرص عمل للشباب”.

يذكر أن كأس العالم لريادة الاعمال هو حدث تنافسي يشارك فيه 200 دولة ويشارك بالمسابقة أكثر من 300000 رائد اعمال من حول العالم بهدف الحصول على الدعم والوصول إلى أدوات وموارد تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشاريعهم.

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