المؤسسة الوطنية للنفط تجتمع مع شركات القطاع بمقر شركة الخليج العربي للنفط بنغازي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعاً يوم أمس الثلاثاء 23 / مارس / 2021 بشركة الخليج العربي للنفط بالمقر الرئيسي بمدينة بنغازي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط والسادة رؤوساء الشركات النفطية وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة والمدراء العامون والعديد من مدراء الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدة مواضيع من أهمها الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتسيير أعمالها خلال عام 2021 والأولويات المتعلقة بعمليات التشغيل والإنتاج والصيانة وضمان إستمرار الإنتاج وتطوير البنية التحتية المتهالكة للعديد من المنشآت النفطية بالحقول والمواني ، وتنفيذ المشاريع الهامة لرفع القدرة الإنتاجية .

وبدورها أمينة معكاف مدير عام مصحة النفط قدمت عرضا مرئيا متكاملاً عن مصحة النفط المزمع إنشاؤها بمدينة بنغازي وتم وضع حجر الأساس لها يوم الإثنين الماضي 22 / مارس / 2021 ، وتضمن العرض شرح وافي عن التصاميم والإنشاءات والمرافق المقترحة للمصحة .

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