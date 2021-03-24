خاص لصدى: رئيس شركة الاستثمارات الخارجية: لازلنا في تحقيق الأرباح ..ونسير للتخارج من أعمال الشركات التجارية كالحمراء..والتمديد لـ”حكيم بعيو” تم بتعليمات من الرقابة

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “مصطفى الخطابي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية ردوده على كافة الأجهزة الرقابية ، مضيفاً أنه كان متواجداً خارج البلاد لأسباب ولكن لا توجد لدي أي مشكلة مع هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد .

وقال “الخطابي” في تصريحه لصدى الاقتصادية: تم تعييني لمدة 3 سنوات ، كمجلس إدارة ولكن القانون رقم 6 يقول 5 سنوات وتعيين المجلس وحله وتجديد مدته من اختصاص المؤسسة الليبية للاستثمار ، وطالما أنها لم تشكل المجلس فالمجلس قائم ويمارس مهامه والمؤسسة هي صاحبة القرار في هذا الشأن وأنا لا أمدد أو أعين نفسي .

وأضاف قائلاً: نحن في إطار استكمال استراتيجية في ظل الظروف التي تمر بها البلد ، وبالتالي الأن الظروف أيضاً سيئة في الاقتصاد العالمي وبالتالي نحن الأن نحافظ على مالدينا من استثمارات ، ونحاول أن نخرج بها إلى بر الأمان من خلال الجائحة وهذا في حد ذاته بالنسبة لنا عمل مهم جداً ولكن بعدما يكون هناك نوع من الاستقرار في الاقتصاد العالمي قد نفكر في استثمارات جديدة ، لكن في الوقت الحالي مهمتنا هي المحافظ ودعم استثماراتنا للخروج من الضائقة الاقتصادية في العالم.

وتابع “الخطابي” بالقول: لا توجد خسائر ، ولكن هناك بعض الشركات تأثرت ولكن مرحلة مؤقتة ، فالاقتصاد مراحل ، خاصةً إذا كانت المحفظة متنوعة سيكون هناك تكامل ، والجائجة أضرت بالسياحة ، والعقار مثلا، بالصناعات الغذائية والدوائية وغيرها تقت وتنويع المحفظة يحافظ على سلامتها ، والمحفظة هي من يقيم أدائها ولكن الحمد لله لازلنا في تحقيق الأرباح.

وقال الخطابي: شركة الحمراء لا تساوي شيء بالنسبة لشركة الاستثمارات الخارجية ، وهي شركة تجارية ومن فترة نحاول التخارج من الشركات التجارية لأنها ليست صلب الاستثمار وهذه أشياء خاصة يجب أن يمارسها الخواص ولكن شركات قديمة نحاول نخلص أعمالها وأن نخرج منها ، فعندما نتكلم رأسمال شركة الاستثمارات الخارجية بالمليارات وهي رأس مالها 150 أو 200 ألف دولار يعني لايجب تضييع الوقت معها.

وتابع بالقول: لم أمدد لمدير عام شركة الحمراء عبد الحكيم بعيو ، ونحن كمجلس إدارة بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية استمرار عبد الحكيم بعيو في عمله إلى انتهاء مدته وستنهى اعارته كما تنهى اعارة بقية العاملين التي انتهت مدتهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية