مصلحة الجمارك تجتمع مع الديوانة التونسية لإعادة تفعيل المنفذ الجمركي المشترك

في إطار مواصلة تعزيز التعاون الثنائي التونسي الليبي في المجال الجمركي، عقد بمدينة جربة اجتماع جمع المدير العام لمصلحة الجمارك العميد “سليمان علي سالم” وبحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات العميد “مراد العالم”، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية العميد “سالم البصير” وعدد من رؤساء المكاتب الجمركية.

وذلك مع “يوسف الزواغي” المدير العام للديوانة التونسية وبحضور سفير تونس بليبيا و والي ولاية مدنين التونسية، كذلك المدير العام لإدارة الحدود والأجانب ورئيس ديوان المعابر البرية، كما تم التوقيع على محضر اجتماع مدراء عامي الجمارك التونسية والليبية، المتعلّق بإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير وإيجاد الحلول لعديد من المشاكل الخاصة بانسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعبر الحدودي.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر مايو من سنة 2021.

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