أسعار النفط تنخفض متأثرةً بجنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس

سجلت أسعار النفط، في جلسة افتتاح اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا، يزيد عن 2%؛ بسبب إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة فيروس “كورونا”، في الوقت ذاته الذي تواجه فيه قوارب قطر صعوباتٍ لتعويم سفينة حاويات جانحة تسدّ مسار ناقلات النفط الخام في قناة السويس.

ومع حلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا؛ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا وثلاثة وثلاثين سنتًا، مسجلة 63,08 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارًا وأربعين سنتًا، مسجلةً 59,78 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت 5,9 % أثناء الليل.

وكانت سفينة الحاويات عملاقة قد جنحت في قناة السويس، صباح الأمس، بحمولة تبلغ 200 ألف طن بعد أن انقطعت عليها الكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية