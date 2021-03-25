اقتصاد

“النفط” تختتم البرنامج التدريبي مع “شلمبرجير”

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت مؤسسة النفط البرنامج التدريبي لمجموعة من مستخدمي القطاع، بالتعاون مع شركة “شلمبيرجير” العالمية.

البرنامج، الذي انطلق على هامش زيارة صنع الله والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي؛ استمر لمدة خمس أسابيع، مستهدفًا 21 مستخدمًا بالقطاع في مجالات “الجيولوجيا والجيوفيزياء”، من الجانبين النظري والعلمي.

وشارك في حفل ختام البرنامج التدريبي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة “شلمبيرجير”، رضا كلكولي، ومدير عام “شلمبرجير” فرع ليبيا، وعدد من رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية والمديرين العامين ومديري الإدارات المختصة، ومدير فرع الشركة بليبيا.

جدير بالذكر، أن المؤسسة وقّعت هذا الاتفاق مع شركة “شلمبرجير” العالمية، عام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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